Het Japanse KDDI, een aanbieder van telecomdiensten, heeft Orange Business Services geselecteerd voor de ontwikkeling van een IoT-platform voor Toyota en Mazda. Met dit platform gaan de beide autofabrikanten connected car-oplossingen aanbieden in voertuigen voor de Europese markt.

Orange zal er in eerste instantie voor zorgen dat de Japanse autofabrikanten connectiviteitsdiensten kunnen aanbieden in 63 Europese landen via Orange cellular connectivity. De oplossing integreert in KDDI's eigen platform en moet circa een miljoen Toyota- en Mazda-bestuurders een veilige en betrouwbare Internet of Things-ervaring gaan bieden. De benodigde cloudverbindingen worden met behulp van Orange-backbone-netwerken opgezet.

Europese rijervaring

'Connected IoT-diensten zijn cruciaal om de rijervaring van onze klanten te verbeteren', zegt managing director Ken Sakai van KDDI Europe. 'Met het IoT-platform van Orange profiteren automobilisten straks van de beste alternatieven op het gebied van veiligheid, beveiliging en in-car-ervaring.'

Daarbij moet onder meer gedacht worden aan voertuigen die onderling met elkaar communiceren, bijvoorbeeld om aanrijdingen te voorkomen of - wanneer het toch misgaat - om de dichtstbijzijnde ambulance te contacteren. De auto van morgen zal ook met slimme stoplichten kunnen communiceren, zodat je niet onnodig staat te wachten voor een rood licht.

KDDI is een Japanse telecomaanbieder die zowel mobiele als vaste communicatie aanbiedt. Het bedrijf heeft ruim 58 miljoen klanten en is ook actief binnen e-commerce, fintech, landelijke elektriciteitsdiensten, entertainment en onderwijs. Tegenwoordig richt KDDI zich ook nadrukkelijk op het creëren van een slimme infrastructuur via IoT-technologie en open innovatie met partners en startende bedrijven in diverse sectoren.

Orange Business Services op zijn beurt is een netwerk-native digital services-bedrijf en de wereldwijde enterprise divisie van de Orange Group.

Orange zal er in eerste instantie voor zorgen dat de Japanse autofabrikanten connectiviteitsdiensten kunnen aanbieden in 63 Europese landen via Orange cellular connectivity. De oplossing integreert in KDDI's eigen platform en moet circa een miljoen Toyota- en Mazda-bestuurders een veilige en betrouwbare Internet of Things-ervaring gaan bieden. De benodigde cloudverbindingen worden met behulp van Orange-backbone-netwerken opgezet.'Connected IoT-diensten zijn cruciaal om de rijervaring van onze klanten te verbeteren', zegt managing director Ken Sakai van KDDI Europe. 'Met het IoT-platform van Orange profiteren automobilisten straks van de beste alternatieven op het gebied van veiligheid, beveiliging en in-car-ervaring.'Daarbij moet onder meer gedacht worden aan voertuigen die onderling met elkaar communiceren, bijvoorbeeld om aanrijdingen te voorkomen of - wanneer het toch misgaat - om de dichtstbijzijnde ambulance te contacteren. De auto van morgen zal ook met slimme stoplichten kunnen communiceren, zodat je niet onnodig staat te wachten voor een rood licht.KDDI is een Japanse telecomaanbieder die zowel mobiele als vaste communicatie aanbiedt. Het bedrijf heeft ruim 58 miljoen klanten en is ook actief binnen e-commerce, fintech, landelijke elektriciteitsdiensten, entertainment en onderwijs. Tegenwoordig richt KDDI zich ook nadrukkelijk op het creëren van een slimme infrastructuur via IoT-technologie en open innovatie met partners en startende bedrijven in diverse sectoren.Orange Business Services op zijn beurt is een netwerk-native digital services-bedrijf en de wereldwijde enterprise divisie van de Orange Group.