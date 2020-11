Orange Business Services sluit een wereldwijde strategische samenwerking met AWS. In praktijk wil dat vooral zeggen dat Orange de cloudproducten van Amazon gaat slijten.

Volgens het persbericht van OBS zal het bedrijf zo in staat zijn om de digitale transformatie van klanten te versnellen en krijgt de cloud native aanpak voor klanten op AWS een boost. Samen bouwen ze aan nieuwe oplossingen rond modernisering, migratie, data-analyse, innovatie en veiligheid.

Dat klinkt bijzonder spectaculair, maar in praktijk betekent dit vooral dat Orange Business Services toetreedt tot het AWS Channel Reseller Program. Daarbij zal Orange diensten van AWS kunnen aanbieden en die diensten kunnen combineren met eigen producten en diensten. Orange wordt dus een doorverkoper van de Amazon-cloud.

Orange Business Services wil daarbij ook een Dedicated center of Excellence ontwikkelen op AWS, met een trainings- en certificeringsprogramma voor de drieduizend experts van OBS.

De ambitie van OBS is om zoveel mogelijk cloud gerelateerde activiteiten via één contactpunt, zichzelf, te laten verlopen. Orange Business Services spreekt van een one-stop shop voor alle Orange- en AWS-producten. Dat doet vermoeden dat de 'strategische samenwerking' vooral een partnerschap in één richting is, waarbij Orange Business Services de diensten van AWS kan aanbieden aan haar klanten.

