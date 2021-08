Het managementteam van Orange Cyberdefense, dat is de cybersecuritytak van telecomoperator Orange, is versterkt met enkele nieuwe namen. Het gaat onder meer om Hans Stevens als Head of Solution Design en Bart Van Kildonck die Head of Large Projects wordt.

Het volledige managementteam van Orange Cyberdefense bestaat nu uit twaalf leden onder leiding van general manager Filip Verstockt. Die nam iets meer dan een jaar geleden het roer in België over.

'Uiterst cruciaal element'

Met Hans Stevens haalt het bedrijf ruim 25 jaar ervaring in de wereld van ICT en telecommunicatie binnen. De eerste dertien jaar van zijn loopbaan had Stevens diverse rollen bij Amylum en TATE & LYLE, onder meer als IT Operations Engineer en Project Leader. Daarna werd hij officieel lid van de Orange-familie als consultant bij Orange Business Services. Ook hier werkte Hans dertien jaar, onder meer als architect en Head of Presales Solution Partners Belux. Nu gaat hij dus aan de slag als Head of Solution Design.

'Mijn focus zal vooral op de Belgische markt liggen, maar uiteraard willen we het succes van Orange Cyberdefense internationaal doortrekken. Of het nu gaat over het verzamelen, transporteren, opslaan of analyseren van data - security blijft een uiterst cruciaal element. En door de populariteit van de cloud en de digitalisering zal het alleen maar belangrijker worden', aldus Stevens.

Grote contracten

Ook Bart Van Kildonck maakt de overstap van Orange Business Services naar Orange Cyberdefense. Hij heeft inmiddels twintig jaar ervaring in IT & telecommunicatie op de teller en beschikt over business development en sales skills. In het verleden heeft hij verschillende miljoenendeals met multinationals onderhandeld en afgesloten. 'Denk aan grote contracten met spelers als Dell, Amazon en de Belgische overheid', zegt Van Kildonck. 'Als Head of Large Projects is het mijn taak om in de eerste plaats grote deals binnen te rijven, maar ook om na het tekenen van een contract de juiste organisatie op te zetten en onze klanten optimaal te bedienen.'

Het volledige managementteam van Orange Cyberdefense bestaat nu uit twaalf leden onder leiding van general manager Filip Verstockt. Die nam iets meer dan een jaar geleden het roer in België over.Met Hans Stevens haalt het bedrijf ruim 25 jaar ervaring in de wereld van ICT en telecommunicatie binnen. De eerste dertien jaar van zijn loopbaan had Stevens diverse rollen bij Amylum en TATE & LYLE, onder meer als IT Operations Engineer en Project Leader. Daarna werd hij officieel lid van de Orange-familie als consultant bij Orange Business Services. Ook hier werkte Hans dertien jaar, onder meer als architect en Head of Presales Solution Partners Belux. Nu gaat hij dus aan de slag als Head of Solution Design.'Mijn focus zal vooral op de Belgische markt liggen, maar uiteraard willen we het succes van Orange Cyberdefense internationaal doortrekken. Of het nu gaat over het verzamelen, transporteren, opslaan of analyseren van data - security blijft een uiterst cruciaal element. En door de populariteit van de cloud en de digitalisering zal het alleen maar belangrijker worden', aldus Stevens.Ook Bart Van Kildonck maakt de overstap van Orange Business Services naar Orange Cyberdefense. Hij heeft inmiddels twintig jaar ervaring in IT & telecommunicatie op de teller en beschikt over business development en sales skills. In het verleden heeft hij verschillende miljoenendeals met multinationals onderhandeld en afgesloten. 'Denk aan grote contracten met spelers als Dell, Amazon en de Belgische overheid', zegt Van Kildonck. 'Als Head of Large Projects is het mijn taak om in de eerste plaats grote deals binnen te rijven, maar ook om na het tekenen van een contract de juiste organisatie op te zetten en onze klanten optimaal te bedienen.'