Orange heeft in het derde kwartaal meer winst en omzet behaald dan verwacht. De nieuw geïntroduceerde bundel 'Love Duo', met mobiele telefonie en internet maar zonder digitale televisie, heeft een "geslaagde introductie" achter de rug, meldt het bedrijf vandaag voorbeurs.

De aangepaste ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) landde 1,1 procent hoger op 83,6 miljoen euro. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden in doorsnee maar op 79,6 miljoen euro gerekend. Door een hogere belastinglast bleef er onder de streep wel fors minder over: de nettowinst daalde op een jaar tijd met 27 procent tot 14,5 miljoen euro.

De omzet ging op vergelijkbare basis 2,5 procent hoger tot 334,3 miljoen euro. Vooral de particuliere markt droeg bij, met 7,1 procent meer omzet uit de retaildiensten. Vooral het aantal klanten met een bundel ging erop vooruit. Analisten rekenden op 330,8 miljoen euro omzet.

CEO Michaël Trabbia is tevreden met "alweer een kwartaal van goede commerciële en financiële prestaties", klinkt het in het persbericht. Hij wijst op de uitdagerspositie van zijn telecomoperator op de markt, bijvoorbeeld met de "kabelknippersformule" 'Love Duo'. Die werd "met open armen onthaald": "We stellen vast dat ons orderboek een aanzienlijke stijging laat optekenen, wat veelbelovend lijkt voor de toekomst." Vanwege de installatietermijn was er in het kwartaal zelf maar een beperkt effect op het aantal nieuwe klanten met een bundel.