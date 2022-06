Telecomoperator Orange Belgium gaat vanaf midden 2023 zijn 3G-diensten geleidelijk afbouwen, om er in 2025 definitief mee te stoppen. Het bedrijf wil zo 'het gebruik van zijn spectrum optimaliseren met veiligere, energie-efficiëntere en modernere technologie', klinkt het.

De operator garandeert wel de continuïteit van zijn 4G-technologie, die bijna honderd procent van de Belgische bevolking dekt. 'Slechts een zeer klein aantal residentiële klanten van Orange Belgium gebruikt nog een telefoon die in 2025 geen 4G of 5G zal ondersteunen', zegt de operator. 'Die klanten hebben mogelijk hulp nodig bij het migreren en wij zullen hen daarbij van nabij begeleiden', klinkt het. De 2G-technologie van Orange Belgium wordt overigens nog voortgezet tot eind 2028.

Migratiepaden

Voor IoT-klanten zullen migratiepaden gecreëerd worden voor 'een vlotte overgang'. Orange Belgium beschikt nog over verschillende complementaire technologie: 4G LTE-M en NB-IoT, 5G. 'Door 3G uit te faseren ontdoen we ons van verouderde apparatuur die veel elektriciteit, ruimte en menselijke energie verbruikt bij het onderhoud', zegt Stefan Slavnicu, Chief Network Officer van Orange Belgium. 'Daarnaast maken 3G-data vandaag minder dan twee procent uit van het totale dataverkeer op het netwerk.'

