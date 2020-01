Orange France sluit een overeenkomst met Nokia en Ericsson voor het leveren van 5G-infrastructuur. Beide bedrijven krijgen verschillende regio's toegewezen.

Nokia zal Orange ondersteunen in de overstap naar een mobile access network op 5G. Het voorziet daarbij de technologie voor een single radio access network (RAN), automatiseringstools, een network management solution en bijhorende diensten.

Nokia zegt dat het zo haar end-to-end 5G portfolio aanbiedt aan Orange Frankrijk 'voor een groot deel van Frankrijk'. Ericsson spreekt van een contract dat vijf jaar loopt en claimt dat het de belangrijkste RAN provider is voor Orange France.

Nokia zal worden ingezet in de Westelijke en Zuid-oostelijke regio's van Frankrijk, waar het vandaag al 2G, 3G en 4G voorziet. Ericsson neemt Ile de France, het Noordoosten en Zuidwesten voor haar rekening.

De samenwerking zal onder meer zorgen voor nieuwe mobiele breedbanddiensten en ultra-low latency toepassingen in onder meer IoT. "We zijn verheugd met ons partnerschap met Nokia en Ericsson, een belangrijke langetermijnpartner, om een krachtig en innovatief 5G-netwerk te ontwikkelen. 5G zal het mogelijk maken om nieuwe use cases en diensten te ontwikkelen en een rijkere ervaring aan onze klanten, zowel in het consumenten- als zakelijke segment, aan te bieden." zegt Fabienne Dulac, CEO van Orange France.

Frankrijk begint dit voorjaar met de veiling van spectrum voor 5G. De deal slaat voor alle duidelijkheid enkel op Orange in Frankrijk en staat dus los van Orange Belgium.

Update 14.30 uur:

Orange Frankrijk gaat niet enkel met Nokia maar ook met Ericsson in zee. Het artikel is hiervoor aangepast.

Nokia zal Orange ondersteunen in de overstap naar een mobile access network op 5G. Het voorziet daarbij de technologie voor een single radio access network (RAN), automatiseringstools, een network management solution en bijhorende diensten.Nokia zegt dat het zo haar end-to-end 5G portfolio aanbiedt aan Orange Frankrijk 'voor een groot deel van Frankrijk'. Ericsson spreekt van een contract dat vijf jaar loopt en claimt dat het de belangrijkste RAN provider is voor Orange France.Nokia zal worden ingezet in de Westelijke en Zuid-oostelijke regio's van Frankrijk, waar het vandaag al 2G, 3G en 4G voorziet. Ericsson neemt Ile de France, het Noordoosten en Zuidwesten voor haar rekening.De samenwerking zal onder meer zorgen voor nieuwe mobiele breedbanddiensten en ultra-low latency toepassingen in onder meer IoT. "We zijn verheugd met ons partnerschap met Nokia en Ericsson, een belangrijke langetermijnpartner, om een krachtig en innovatief 5G-netwerk te ontwikkelen. 5G zal het mogelijk maken om nieuwe use cases en diensten te ontwikkelen en een rijkere ervaring aan onze klanten, zowel in het consumenten- als zakelijke segment, aan te bieden." zegt Fabienne Dulac, CEO van Orange France.Frankrijk begint dit voorjaar met de veiling van spectrum voor 5G. De deal slaat voor alle duidelijkheid enkel op Orange in Frankrijk en staat dus los van Orange Belgium.Update 14.30 uur:Orange Frankrijk gaat niet enkel met Nokia maar ook met Ericsson in zee. Het artikel is hiervoor aangepast.