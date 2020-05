Orange gaat Walcom, een dochter die vooral Orange-verkooppunten in Wallonië uitbaat, fuseren in haar organisatiestructuur.

Het gaat om Walcom Liège en Walcom waarbij de eerste opgaat in Walcom en Walcom op zijn beurt in Orange Belgium opgaat. Voor eind juni plant Orange een buitengewone aandeelhoudersvergadering en een raad van bestuur om dat te bekrachtigeN.

Walcom is een netwerk van telecomwinkels die in 2015 volledig werden overgenomen door Orange (toen nog Mobistar). Op dat moment werkten de verkooppunten al zo'n twintig jaar voor de operator, tot 2003 onder de naam Auto + Hifi. Voor Orange was dat een handige manier om haar fysieke aanwezigheid in de Waalse markt de vergroten.

Voor zover bekend verandert er niets aan Walcom of Orange. Het gaat om een stroomlijning van de organisatiestructuur.

Het gaat om Walcom Liège en Walcom waarbij de eerste opgaat in Walcom en Walcom op zijn beurt in Orange Belgium opgaat. Voor eind juni plant Orange een buitengewone aandeelhoudersvergadering en een raad van bestuur om dat te bekrachtigeN.Walcom is een netwerk van telecomwinkels die in 2015 volledig werden overgenomen door Orange (toen nog Mobistar). Op dat moment werkten de verkooppunten al zo'n twintig jaar voor de operator, tot 2003 onder de naam Auto + Hifi. Voor Orange was dat een handige manier om haar fysieke aanwezigheid in de Waalse markt de vergroten.Voor zover bekend verandert er niets aan Walcom of Orange. Het gaat om een stroomlijning van de organisatiestructuur.