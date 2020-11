Orange geeft klanten 5 GB extra en houdt winkels open

Orange België geeft al zijn mobiele klanten tot eind dit jaar 5 GB gratis data per maand. Gebruikers zullen het extra volume in de komende tien dagen zien verschijnen in de MyOrange-app of in hun klantenzone.

Klanten met een FlyBox-abonnement ontvangen 50 GB gratis internet extra. De telecomoperator doet de gestes om gebruikers tijdens de coronapandemie meer flexibiliteit te geven. Shops blijven open Orange houdt ook zijn winkels open. Dat mag, want de overheid voorzag in een uitzondering voor telecomwinkels. Proximus en Telenet/BASE sluiten wel de deuren van hun shops, maar klanten kunnen er nog op afspraak langsgaan voor dringende zaken. Concurrent Proximus liet vorige week al weten de downloadlimieten op te heffen voor alle residentiële klanten met vast internet. Zorgpersoneel mag bij Proximus rekenen op 10 GB extra mobiele data, en café- en restauranthouders krijgen van de operator een maand korting op producten die ze tijdelijk niet (kunnen) gebruiken. Klanten met een FlyBox-abonnement ontvangen 50 GB gratis internet extra. De telecomoperator doet de gestes om gebruikers tijdens de coronapandemie meer flexibiliteit te geven.Shops blijven openOrange houdt ook zijn winkels open. Dat mag, want de overheid voorzag in een uitzondering voor telecomwinkels. Proximus en Telenet/BASE sluiten wel de deuren van hun shops, maar klanten kunnen er nog op afspraak langsgaan voor dringende zaken.Concurrent Proximus liet vorige week al weten de downloadlimieten op te heffen voor alle residentiële klanten met vast internet. Zorgpersoneel mag bij Proximus rekenen op 10 GB extra mobiele data, en café- en restauranthouders krijgen van de operator een maand korting op producten die ze tijdelijk niet (kunnen) gebruiken.