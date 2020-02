De Cable Haunt kwetsbaarheid die vorige maand aan het licht kwam trof ook een deel van de modems bij Orange. De operator heeft het lek intussen dichtgetimmerd.

Techzine.be meldde vorige maand al dat de toestellen zeer waarschijnlijk kwetsbaar waren en krijgt nu bevestiging van Orange, met de melding dat de toestellen nu gepatcht zijn.

Cable Haunt is een beveiligingslek in de spectrum analyzer van chipfabrikant Broadcom en zou zo'n 200 miljoen Europese kabelmodems treffen. Daaronder zitten ook een deel van de kabelmodems die Orange gebruikt.

Om hoeveel toestellen het gaat is niet bekend. Wel benadrukt Orange Belgium aan Techzine dat het probleem zeer moeilijk uit te buiten is. Zo moet een aanvaller zich op het lokale netwerk bevinden om toegang te krijgen tot de modem. De patch in kwestie zou zo'n tien dagen geleden automatisch zijn uitgestuurd naar klanten.

Eerder bevestigde Telenet al aan onze redactie dat haar modems geen gevaar lopen. Telenet gebruikt in de meeste kabelmodems chipsets van Intel.

