Orange kampt even met internetproblemen

"We hebben technische problemen met vast en mobiel internet. Het is niet down, maar wel onstabiel", klonk het vanochtend. Bij sommige gebruikers zijn er immers geen problemen, maar bij anderen dan weer wel. De storing plaagde het hele land, maar het is niet duidelijk hoeveel klanten getroffen zijn. De problemen startten 's ochtends vroeg en werden tegen 10 uur opgelost. "Alles zou weer moeten werken zoals voorheen", meldt de woordvoerster aan Belga.