Orange lanceert een nieuwe decoder voor digitale televisie. Het toestel draait op het besturingssysteem Android TV van Google en zal rechtstreekse toegang bieden tot apps zoals VRT Nu, VTM Go en Streamz, zo meldt de telecomoperator.

Orange vervangt in de komende maanden geleidelijk aan zijn oude decoders door de nieuwe modellen. Nieuwe klanten krijgen meteen zo'n modernere decoder met 4K-ondersteuning. De apparaten kunnen streamingapps zoals VRT Nu, VTM Go, Amazon Prime en Streamz draaien. Enkele apps zijn vooraf geïnstalleerd en vereisen geen Google-account.

Nog geen Netflix

Opvallende afwezige in het lijstje is Netflix, dat nog niet ondersteund wordt. 'Een partnerschap is niet uitgesloten in de toekomst', zegt een woordvoerder van Orange daarover. De Android TV Box van concurrent Proximus heeft wel een Netflix-app aan boord (je kan de dienst zelfs bundelen in je Flex-abonnement) en bij Telenet kunnen klanten toegang tot Netflix krijgen door af te stemmen op decoderkanaal 600. Voor het abonnement moet je dan wel nog zelf zorgen.

De vorige generatie decoders van Orange had nog een harde schijf. Bij de nieuwe worden tv-opnames bewaard in de cloud. Het voordeel daarvan is dat gebruikers hun opgenomen programma's kunnen opvragen op eender welk toestel, via de tv of de smartphone-app. Het nadeel is dat opnames maar zestig dagen meer bewaard blijven.

Reclame doorspoelen

Telenet maakte het bij zijn nieuwste generatie decoders onmogelijk om in bepaalde gevallen reclame door te spoelen. Orange zet die stap nog niet. Al lopen er wel gesprekken over de toekomst van de advertentiemodellen, zegt de Orange-woordvoerder. 'We begrijpen de vraag van de zenders en werken constructief met hen aan oplossingen.'

