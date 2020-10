Bedrijven die met professionele 5G-toepassingen willen beginnen kunnen daarvoor aankloppen bij Orange. De operator begint met twee aanbiedingen die bedrijven moet klaarstomen voor 5G-toepassingen.

Orange heeft momenteel 5G uitgerold als standalone netwerk in de haven van Antwerpen waar het met een handvol bedrijven toepassingen van 5G in praktijk test en uitrolt. In de haven is vandaag al 5G, maar ook voor wie buiten dat gebied zit wil het bedrijf alvast een aanbod brengen. Het bedrijf stelde het aanbod voor op haar eigen Walk to 5G-event.

Het ene aanbod is een voorbereidende stap. Het omvat workshops, training gericht op bedrijfsomgevingen, leert bedrijven over de mogelijkheden van 5G (zoals network slicing en security), geeft toegang tot de 5G labs van Orange en Orange helpt ook met het opstellen van een 5G use case.

Het tweede aanbod gaat richting implementatie. Het bedrijf krijgt toegang tot het 5G-netwerk en een calatogus van 5G-toestellen. Er komt een end-to-end implementatie gedurende een vastgestelde periode en is dus al een werkende toepassing.

"We beseffen dat dit niet het ideale moment is om innovatiebudgetten te verhogen, daarom zetten we dit zo laag mogelijk in de markt," zegt Werner De Laet, Innovation officer en hoofd van de B2B-afdeling van Orange Belgium. "De eerste module zal voor 20.000 tot 30.000 euro beschikbaar zijn. De tweede ligt rond de 30.000-70.000 euro." De exacte prijs hangt af van hoezeer het aanbod op maat gemaakt zal zijn.

Het slaat voor alle duidelijkheid niet op een privaat standalone 5G-netwerk, dat is er momenteel enkel in de haven van Antwerpen. Maar mogelijk wordt het 5G-signaal (met achterliggende 4G-technologie, dus non-standalone) wel uitgebreid in het komende jaar op basis van de tijdelijke gebruikslicentie die Orange en andere operatoren momenteel hebben.

In de haven heeft Orange momenteel 14 sites met 5G, die samen het hele havengebied dekken. De operator haalt er naar eigen zeggen snelheden tot 1,41 Gbps met een latency (reactiesnelheid) van 7 milliseconden. Het heeft de afgelopen maanden met onder meer BASF, Covestro, Borealis, Katoennatie en Port of Antwerp zelf 5G-toepassingen in praktijk gebracht.

Orange kondigde op het event ook een samenwerking aan met Helicus, dat met haar HAI-SCS project zich toelegt op medische transporten via drones. Daarbij zal het 4G- en 5G-netwerk van Orange de toestellen ondersteunen om toestellen autonoom te laten vliegen. Een van de mogelijkheden is dat er bij een probleem, zeker bij kritieke zendingen, meteen een videoverbinding worden opgestart.

