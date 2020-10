Telecombedrijf Orange Belgium heeft een smart home-portfolio geïntroduceerd. Het gaat om drie verschillende packs met gadgets voor een slimmere woonst, aangevuld met een nieuwe smartphone-app om de apparatuur te bedienen.

Het zogeheten Orange Smart Home-aanbod is opgebouwd rond drie categorieën van slimme apparaten: lampen, camera's en power plugs. Het gaat om producten van fabrikant Konyks, die op deze manier voor het eerst in België worden gedistribueerd. Eerder konden Orange-klanten al een aantal gadgets van Google bij de operator aanschaffen, vaak met een korting. Het gaat dan met name om de Nest Mini luidspreker, het Nest Hub fotodisplay en de Chromecast mediaspeler.

De nieuwe bundels heten Smart Comfort, Smart Relax en Smart Security. Het Comfort-pack bestaat uit een Google Nest Mini, een slimme stekker én een lamp van Konyks. De normale prijs van de set ligt boven de honderd euro, Orange-klanten betalen 54,90 euro. Smart Relax combineert een Nest Mini met een Chromecast, aan te kopen voor 49 euro (ipv 98 euro). De Smart Security-bundel tot slot omvat een Google Nest Hub en een Konyks bewakingscamera. In plaats van bijna 150 euro betalen Orange-klanten 89,95 euro voor deze set. Alle producten kunnen ook afzonderlijk worden aangeschaft.

Speciaal voor de nieuwe bundels ontwikkelde de operator de Orange Smart Home-app voor Android en iOS. Die moet het mogelijk maken om volledige scenario's te definiëren, zoals 'Schakel de stopcontacten uit als ik het huis verlaat' of 'Zet de camera in privacymodus als ik thuis ben'. Veel functies kunnen ook via spraak worden bediend, bijvoorbeeld via de Google Assistent. De app is volgens Orange ook compatibel met elk apparaat dat gebruikmaakt van het AIoT-platform van Tuya, gaande van geconnecteerde deurbellen tot slimme koelkasten.

Het aanbod met prijskortingen geldt voor nieuwe Orange-klanten, maar ook voor bestaande klanten die zich voor twaalf maanden hebben geabonneerd.

