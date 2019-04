Orange neemt het Hasseltse BKM over. Daarmee breidt de operator haar activiteiten als ICT-integrator flink uit.

Orange neemt Upsize NV, de holding achter BKM, volledig over en krijgt daarmee zowel BKM als CC@PS in handen, dat vorig jaar zelf werd overgenomen door BKM.

In totaal heeft de overname een waarde van 52,4 miljoen euro. Orange betaalt 35 miljoen euro voor de overname zelf, maar neemt ook een schuld van 17 miljoen euro over.

BKM zelf is een ICT-integrator met kantoren in Hasselt, Steenokkerzeel en Gent. Het bedrijf telt 230 medewerkers en heeft naar eigen zeggen 16.000 klanten. Sinds vorig jaar vallen ook Fonitel, Data Unit, VoXX cloud Voice en CC@Ps onder de groep BKM. Die laatste focust zich op printing, presentatie en IT-oplossingen en is vooral actief in West-Vlaanderen.

Orange ziet in de overname vooral een uitbreiding van haar aanbod rond unified communications & collaboration (UCC) en haar ICT-oplossingen. BKM genereerde in 2018 43 miljoen euro pro-forma inkomsten.

"Met het oog op onze strategische B2B-ambities, zal deze overname ons toelaten om onze B2B-aanbiedingen en -diensten aan zowel de klanten van Orange Belgium als BKM te verbeteren. Samen zullen we de ICT- en connectiviteitsmarkten verder uitdagen en gebruikmaken van mogelijkheden voor cross-selling." Aldus Michael Trabbia, CEO van Orange Belgium.