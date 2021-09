In antwoord op Mobile Vikings, Scarlet en een mogelijk vierde netwerkspeler komt Orange met Hey!, een eenvoudig mobiel abonnement zonder franjes en zonder telefonische klantendienst.

Drie formules: 1 Gigabyte, 500 smsjes en 60 minuten bellen voor 7 euro per maand. 10 gigabyte, 200 belminuten en onbeperkt sms'en voor 15 euro per maand. 40 gigabyte, onbeperkt bellen en sms'en voor 25 euro per maand. Wie boven zijn datalimiet uitkomt betaalt trouwens 1 eurocent per extra megabyte.

Dat is wat Orange lanceert, of beter gezegd, dat is het aanbod van Hey!, het B-merk dat Orange lanceert.

Orange voor families, Hey! voor het individu

De keuze voor een dochtermerk ligt bij de positionering. Orange focust zich vandaag op klanten die zowel mobiel, vast als tv willen en concurreert met die packs tegen Telenet en Proximus. Maar het wil ook de meer individuele gebruikers aanspreken. 'Dit is nieuw voor ons,' zegt Isabelle Van Den Eede, Chief Brand Officer en ook verantwoordelijk voor CSR en communicatie bij Orange. 'Het is complementair aan wat we vandaag aanbieden,' klinkt het.

Veel data, weinig verpakking

Het nieuwe merk moet volgens Orange steunen op vier pijlers: digitaal, duurzaam, genereus en evolutief. Het zal niet worden aangeboden in de Orange shops of zelfs op de website van Orange. Alles loopt via Heytelecom.be.

Op vlak van duurzaamheid wil Hey zo weinig mogelijk ecologische impact hebben. Zo zijn alle simkaarten recycleerbaar. Genereus slaat op het data-aanbod en de value for money verhouding en evolutief betekent dat het aanbod nog kan en zal evolueren naargelang de noden van de klant.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Recycleerbare simkaarten zijn leuk, maar waarom niet meteen voor eSim gaan? 'eSim is een onderdeel van, maar dat komt er pas in de komende weken of maanden aan,' zegt Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer bij Orange.

Orange geeft zelf aan dat haar aanbod kan evolueren, maar buiten die vier speerpunten staat er weinig vast. Zo is er momenteel geen tv- of vast internetaanbod aan gekoppeld, maar niets wordt uitgesloten als daar vraag naar is.

'We richten ons op individuen, maar blijven evolutief. Als blijkt dat die klanten toch vragen achter een vast internetaanbod, misschien brengen we dat wel, maar op dit moment willen we vooral de beste value for money bieden,' zegt CEO Xavier Pichon.

Zelfs of Hey!-klanten 5G zullen krijgen wanneer Orange haar 5G-netwerk uitrolt staat op dit moment niet vast.

Hey! krijgt drie eenvoudige abonnementsformules. © Belga

Geen klantendienst

Een B-merk dat inzet op een lange prijs betekent ook dat er geen overbodige kosten worden gemaakt. Geen getrouwheidsprogramma's, geen gecombineerd aanbod, geen fysieke aanwezigheid en ook... geen klantendienst. Of toch niet telefonisch. Klanten kunnen wel bij een chatbot via de website terecht, maar bellen naar Hey! kan niet.

Hey! blijft als submerk wel volledig binnen Orange. 'Het zijn dezelfde mensen,' zegt Dujardin. 'We hebben intern gereorganiseerd zodat er onder meer in de IT-teams en de businessmensen specifieke functies zijn voor Hey!. Maar we gaan kijken hoe het merk evolueert en zullen bijsturen als dat nodig is.'

Antwoord op (nieuwe) concurrentie

Orange heeft vandaag in Frankrijk, Polen, Spanje en andere markten al langer een B-merk, telkens onder andere namen. Dat het nu ook in België een kleine broer lanceert is geen verrassing. Nu Proximus Mobile Vikings onder de arm neemt (en met Scarlet al langer een budgetmerk heeft), is dit een antwoord op wie geen nood heeft aan packs met in elkaar verwoven abonnementen.

Maar het is uiteraard ook een boodschap aan de overheid. Dit najaar wordt er beslist over een eventuele vierde operator en of die zowel op de zakelijke als op de consumentenmarkt klanten mag aantrekken. Het voornaamste argument daarbij is dat meer spelers voor meer concurrentie en lagere prijzen zorgen. Orange probeert met Hey! alvast te benadrukken dat het ook met drie netwerkspelers goedkoop kan zijn.

