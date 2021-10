Met Orange Money lanceert de telecomoperator een betaaldienst om vlot geld over te schrijven naar het buitenland. De app is vooral in Afrikaanse landen al een tijdje populair.

Orange Money is een app waar je geld op kan storten en verzenden naar andere Orange Money gebruikers. Je hoeft daarvoor geen klant te zijn van Orange. De app bestaat al sinds 2008 en is vandaag beschikbaar in 17, vooral Afrikaanse landen. In Europa is België na Frankrijk het eerste land waar ze beschikbaar is, al volgen er nog Europese landen zegt Orange.

De app is daarmee wat vergelijkbaar met PayPal, maar misschien nog meer met M-Pesa, dat onder meer in Kenia zeer populair is om mobiel geld over te maken, omdat het ook met Orange Money mogelijk is om geld af te halen in specifieke afhaalpunten.

60 miljoen gebruikers

Dat maakt het interessant om geld naar pakweg Burkina Faso of Madagascar te sturen dat mensen ter plaatse cash kunnen afhalen. Er zijn wel nog transactiekosten verbonden aan overschrijvingen in de app.

Orange Money heeft vandaag 60 miljoen gebruikers in Senegal, kameroen, Ivoorkust, Burkina Faso, Guinee, Mali, Marokko, Congo Brazzaville, Ghana, India, Vietnam, Madagaskar, Frankrijk en nu ook België. Vorig jaar werd er zo'n vier miljard euro aan transacties uitgevoerd.

Update 14 uur:

De kosten voor de transacties hangen af van het bedrag en de bestemming. Zo betaal je om honderd euro over te schrijven naar Congo 1,99 euro, en 2,99 euro voor bedragen boven de honderd euro. Voor de ontvanger is er geen kost, behalve als die het geld cash wil afhalen.

