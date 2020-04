De verschillende Belgische telecomregulatoren hebben een ontwerpbesluit over de tarieven voor toegang tot de kabel ingediend bij de Europese Commissie, zo meldt Orange. Het telecombedrijf betreurt het voorstel, dat "leidt tot een aanzienlijke overcompensatie van de werkelijke kosten van de kabelnetten".

Het voorstel zal finaal de groothandelstarieven bepalen die Orange moet betalen aan Telenet of andere kabeloperatoren. Orange heeft zelf geen kabel en moet daarom huurgeld betalen aan die kabelaars om bijvoorbeeld vast internet aan te bieden.

De Conferentie van Regulatoren van de elektronische-communicatiesector (CRC), die de telecomregulator BIPT en de regionale regulatoren zoals de VRM groepeert, heeft nu het ontwerpbesluit voorgelegd aan Europa. Volgens Orange is er, op basis van een eerste evaluatie, sprake van een "grote verandering" in de tariefmethode ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit van juli 2019, klinkt het in een persbericht.

Volgens Orange worden in het nieuwe voorstel kosten doorgerekend, alsof de kabelbedrijven een nieuw netwerk zouden uitrollen. "Uit een voorlopige analyse van het aangepast ontwerp blijkt dat de meeste groothandelstarieven min of meer sterk stijgen ten opzichte van het ontwerpvoorstel van juli 2019, wat leidt tot groothandelstarieven die duidelijk boven het niveau van de 'billijke tarieven' liggen." De eerlijke concurrentie komt daardoor in het gevaar, aldus het bedrijf.

De Commissie heeft tot begin mei de tijd om een standpunt te bepalen. Daarna moeten de regulatoren eventuele opmerkingen integreren in hun eindbeslissing, dixit Orange.

