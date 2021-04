Orange noemt de biedprijs van 22 euro per aandeel op Orange België definitief. Dat zegt de Franse telecomgroep nadat het investeringsfonds Polygon gisteren had aangegeven het bod te zullen weigeren.

De Fransen willen het Belgische filiaal helemaal inlijven. Nu hebben ze iets meer dan de helft van Orange Belgium, het vroegere Mobistar, in handen.

De grootste minderheidsaandeelhouder, Polygon Global Partners, vindt het bod echter veel te laag. Met een belang van 5,29 procent kan het investeringsfonds verhinderen dat Orange de drempel van 95 procent overschrijdt die nodig is om Orange Belgium van de beurs te halen.

In een schriftelijke mededeling zegt Orange dat het "een definitieve biedprijs van 22 euro per aandeel" biedt. Het noemt het bod "een unieke gelegenheid voor alle aandeelhouders om hun participatie onmiddellijk te gelde te maken tegen aantrekkelijke voorwaarden".

Zendmastenpark

Polygon had scherpe kritiek op de analyse van zakenbank Degroof Petercam, die oordeelde dat het bod van 22 euro aanvaardbaar was. Het investeringsfonds pikt het onder meer niet dat de bank geen waarde in rekening nam voor het Belgische zendmastenpark van Orange. Zendmasten zijn waardevolle infrastructuur geworden.

In Frankrijk en Spanje gaat Orange zijn zendmasten onderbrengen in een apart bedrijf. Zo maakt het de masten te gelde. In België is de situatie door reglementering echter anders, argumenteert het bedrijf. Bovendien ging Orange Belgium een netwerksamenwerking aan met Proximus. Er bestaat hier dus 'geen verborgen waarde', klinkt het. Orange zegt geen integratie van Belgische activa in het aparte zendmastenvehikel te overwegen, noch een verkoop aan derden.

