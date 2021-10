Orange heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht door het analistenkorps. Het bedrijf verwacht de winstprognose voor het hele boekjaar licht te overtreffen.

De omzet in het derde kwartaal landde 3,3 procent hoger op 346,3 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (Orange hanteert het zogenaamde ebitdaal-cijfer) klom 8,1 procent tot 96,7 miljoen euro. De nettowinst daalde weliswaar zowat 16 procent tot 18 miljoen euro, maar het cijfer lag net als de omzet en ebitdaal hoger dan de mediane analistenconsensus.

Orange dankt de cijfers aan een sterke nettogroei van het aantal nieuwe mobiele klanten. De mobiele abonnementen stegen met ongeveer 37.000 tot 2,7 miljoen. Ook de bundels en vast internet presteerden goed. Het aantal kabelklanten ging 25,5 procent hoger tot 382.000.

Go-portefeuille werpt vruchten af

'Orange Belgium is in het derde kwartaal solide commerciële prestaties blijven leveren, mede dankzij de recente verbeteringen aan de Go-portefeuille (mobiel abonnement, nvdr) en de continue groei van onze convergente formules', zegt CEO Xavier Pichon.

Dankzij de resultaten verwacht Orange de ebitdaalvooruitzichten van 2021 (320 à 340 miljoen euro) 'licht te overtreffen'.

