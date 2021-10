Orange heeft in The Beacon in Antwerpen haar eerste Belgische 5G Lab geopend. In het lab worden 5G-toepassingen voor industry 4.0 ontwikkeld en kunnen geïnteresseerden de technologie leren kennen.

De Orange Group heeft al zeven 5G labs in andere landen en nu komt daar ook Antwerpen bij. De focus ligt er op standalone 5G (zonder ondersteuning van de huidige 4G apparatuur), en komt er nadat Orange eerder al een 5G SA-Campus in de haven van Antwerpen had.

"De opening van dit 5G Lab is een volgende belangrijke stap in onze ambitie om het volledige potentieel van de 5G SA-technologie te ontsluiten en concrete waarde voor bedrijven te creëren. Door klanten, prospects en partners uit te nodigen om 5G-oplossingen in het Lab te komen ontdekken, ontwikkelen en testen, wil Orange Belgium digitale innovatie een duwtje in de rug geven en waarde creëren voor de gehele Belgische economie, tot zelfs ver over de landsgrenzen heen." Aldus Werner De Laet, Chief Enterprise, Wholesale and innovation bij Orange Belgium.

In het 5G Lab, dat mee werd geopend door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, worden nieuwe toepassingen rond industry 4.0 getest en ontwikkeld. Klanten, mogelijke klanten en economische spelers met interesse in 5G zijn er welkom. Orange van zijn kant heeft ook de nodige toestellen zoals smartphones, routers, slimme brillen en camera's op 5G.

De Orange Group heeft al zeven 5G labs in andere landen en nu komt daar ook Antwerpen bij. De focus ligt er op standalone 5G (zonder ondersteuning van de huidige 4G apparatuur), en komt er nadat Orange eerder al een 5G SA-Campus in de haven van Antwerpen had."De opening van dit 5G Lab is een volgende belangrijke stap in onze ambitie om het volledige potentieel van de 5G SA-technologie te ontsluiten en concrete waarde voor bedrijven te creëren. Door klanten, prospects en partners uit te nodigen om 5G-oplossingen in het Lab te komen ontdekken, ontwikkelen en testen, wil Orange Belgium digitale innovatie een duwtje in de rug geven en waarde creëren voor de gehele Belgische economie, tot zelfs ver over de landsgrenzen heen." Aldus Werner De Laet, Chief Enterprise, Wholesale and innovation bij Orange Belgium.In het 5G Lab, dat mee werd geopend door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, worden nieuwe toepassingen rond industry 4.0 getest en ontwikkeld. Klanten, mogelijke klanten en economische spelers met interesse in 5G zijn er welkom. Orange van zijn kant heeft ook de nodige toestellen zoals smartphones, routers, slimme brillen en camera's op 5G.