Telecomoperator Orange heeft in het station Brussel-Centraal een Digital Center geopend waar gratis opleidingen worden aanbieden om digitale inclusie te bevorderen. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) trekt twee miljoen euro uit voor het project.

Volgens De Sutter riskeert tot veertig procent van de Belgen digitale uitsluiting. 'We moeten de digitale kloof dus ernstig nemen', zei ze. De federale overheid heeft al zes miljoen uitgetrokken voor projecten rond digitale inclusie.

Ook naar andere landen

Het project van Orange krijgt twee miljoen euro overheidsteun. De telecomoperator zelf investeert één miljoen euro in de opstart en betaalt daarna de werkingskosten. Het is het eerste Digital Center van de Franse groep buiten Frankrijk, maar er zijn plannen om er in nog meer landen mee te starten.

Het opleidingscentrum is ingebed in BeCentral, een technologiehub in het station Brussel-Centraal. Orange-CEO Xavier Pichon hoopt er dit jaar al meer dan 600 mensen training te geven. Het gaat om opleidingen in onder meer webdevelopment, cyberveiligheid en artificiële intelligentie.

