Orange opent klimaatneutraal datacenter in Hoboken

Telecomoperator Orange heeft maandag een nieuw innovatief datacenter geopend in Hoboken. Het maakt gebruik van een innovatief koelingssysteem, waardoor het voor 98% CO2-neutraal is - enkel op erg warme zomerdagen verbruikt het energie. Daarmee is het datacenter volgens Orange uniek in België en een van de meest eco-duurzame in de wereld.