Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat Orange Cyberdefense het Belgische SecureLink overnam. Filip Verstockt, hoofd van de Belgische tak, maakt de balans op.

In mei vorig jaar nam Orange het Belgische SecureLink over, een van de grootste onafhankelijke cybersecurityproviders in Europa. Met de deal was aan slordig half miljard euro gemoeid, en Orange had meteen twee nieuwe securityvendors in zijn portfolio. SecureLink had namelijk zelf, in februari 2019, nog de overname afgerond van Zionsecurity, een bedrijfje gespecialiseerd in pen testing en ethical hacking. "Eigenlijk is het mijn opdracht om in België drie bedrijven te fusioneren", zegt Filip Verstockt, sinds maart aan het hoofd van Orange Cyberdefense Belgium, aan Data News. Het nieuw samengestelde bedrijf heeft in België ondertussen bijna 300 werknemers.

"Waar staan we? In kwartaal één hebben we het organigram gedaan, wie rapporteert aan wie. In het tweede kwartaal hebben we gewerkt aan de rebranding, zodat je bij elk van onze kantoren, zowel in Antwerpen als in Evere, Gent en Rotselaar, ziet dat je bij Orange Cyberdefense bent", legt hij uit. "Ondertussen werken we volop aan de legale integratie en in het volgende kwartaal gaan we de focus leggen op 'brand awareness'. We zijn ons ervan bewust dat het bedrijf in België minder bekend is om zijn securitydiensten."

Want laten we eerlijk zijn, hoewel de Orange Group in thuisland Frankrijk een belangrijk deel van de securitymarkt in handen heeft, staat het in ons land toch vooral gekend als 'telco'. Het bedrijf heeft echter plannen om de komende jaren een van de belangrijkste securitybedrijven in Europa te worden. De overname van SecureLink paste daarin, maar in het Verenigd Koninkrijk nam het bedrijf eerder ook al SecureData over. Orange Cyber Defense zou nu zo'n driekwart van de markt in handen hebben in acht Europese landen.

"In Europa willen wij als Orange Group nummer één worden in de komende periode", zegt Frank Baggermans, managing director Orange Business Services Benelux. "Daarvoor hebben we een aantal acquisities gedaan, niet allen in cybersecurity maar ook op het gebied van cloud en analytics, denk bijvoorbeeld aan de overname van Business & Decision (in 2018, nvdr.) We willen een volledige digitale waardeketen leveren aan klanten, end to end, van het verzamelen van data, over het versturen, opslaan en delen naar analyse en beveiliging."

Security is daar een belangrijk onderdeel van, zegt Verstockt nog: "Orange gelooft sterk in de groei van cybersecurity als markt. We willen ons gaan positioneren als tegenpool van Aziatische en Amerikaanse bedrijven, als 'trusted European partner'." Dat daar nog werk aan is, geeft hij meteen ook toe. "In België is het niet super bekend", zegt hij. "Het is eerder een onbekende diamant, met toch 300 werknemers in ons land."

Verstockt maakt zich ondertussen sterk dat het met de integratie van de huidige drie bedrijven wel zal lukken. "Ik heb het geluk dat we drie complementaire bedrijven zijn", zo legt hij uit. "Er is bijna geen overlap, en dat maakt het makkelijker om hen te integreren. SecureLink bood integratiediensten voor cybersecurity aan in het middensegment en voor lokale enterprisebedrijven, Zionsecurity was meer gefocust op pen testing en ethical hacking met wat consultancy. En het voormalige Orange Cyberdefense in Evere was heel specifiek gericht op managed security services voor multinationals."

De coronacrisis heeft ook weinig aan de plannen veranderd. "We hebben niemand moeten ontslaan of technisch werkloos moeten maken", vertelt Verstockt. "We hadden wel wat klanten die projecten 'on hold' hebben gezet, maar we hebben die medewerkers op andere dossiers gezet. Managed services had het bijvoorbeeld heel druk, dus we hebben een aantal collega's daar tijdelijk laten bijspringen, om toch groei te realiseren zonder mensen technisch werkloos te zetten. Het klinkt cliché, maar al bij al is het voorbije jaar positief geweest. Alleen moet ik de naam overal uitleggen, en daar gaan we nu aan werken."

