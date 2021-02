Orange splitst zendmasten af in nieuw bedrijf

Orange gaat zijn zendmasten in Frankrijk en Spanje tegen het einde van het jaar onderbrengen in een apart bedrijf dat Totem zal heten. Dat heeft de Franse telecomgroep, ook in België actief, donderdag bekendgemaakt.

Totem zal 25.500 masten in beheer hebben. Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bedrijf een beursgang maakt of een belang verkoopt aan investeerders. Zo wil Orange meer geld puren uit de zendinstallaties. Wellicht wordt het initiatief later nog uitgebreid naar andere landen.