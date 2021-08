Orange Belgium komt met een nieuw tv-abonnement: Orange TV Lite. Het gaat om een goedkoper abonnement met een beperkte zenderlijst.

Het idee achter Orange TV Lite is dat je er een streamingaccount combineert met het gewone tv-aanbod. In de praktijk betekent dat een beperkt aanbod zenders, die je ook naar verschillende toestellen kunt streamen. Het geheel zou zonder decoder kunnen werken

Het abonnement komt in twee versies. De Nederlandstalige bevat (vermoedelijk) een zestiental zenders, waaronder de gekende VTM-kanalen, Eén, Canvas en de verschillende Play-zenders, naast onder meer National Geographic, Disney Channel en FOX. Het Franstalige aanbod bevat er twintig, met onder meer La Une, RTL-zenders, TF1, France 2 en ook weer National Geographic en consoorten.

Die zenders vind je dus op je tv, maar ook in een Android en iOS-app. Je kan streamen naar in totaal vijf apparaten. Het abonnement kost 8,50 euro per maand, maar je hebt er wel een Orange 'Love'- of 'Home'-abonnement voor nodig. Klanten die al bijbetalen voor Orange Football, vinden de drie vinden de drie Eleven Sports-kanalen ook in de app.

