Orange Belgium heeft een kortgedingprocedure ingeleid om de verkoop van VOO aan investeringsfonds Providence nietig te laten verklaren. Dat meldt het bedrijf zelf.

De procedure wordt gestart tegen huidig beheerder Nethys en OTP Luxco, dat de belangen van het investeringsfonds Providence vertegenwoordigt. Orange Belgium wil de verkoop nietig laten verklaren en vraagt de aanstelling van een gerechtsdeskundige om de omstandigheden en de modaliteiten van de verkoop van VOO aan Providence uit te klaren.

Orange Belgium meent dat het verloop van deze verkoop aan het Amerikaanse investeringsfonds "terechte vragen oproept, verband houdend met de hoogte van de oorspronkelijke prijs, de voorwaarden voor winstdeling voor het voormalige management en het gebrek aan concurrentie tussen de bieders". Orange Belgium heeft daarom beslist om de opschorting met onmiddellijke ingang te vragen van elke overeenkomst waarbij Nethys VOO-aandelen zou verkopen, met name aan Providence Equity Partners LLC of elke andere vennootschap van haar groep. Het bedrijf vraagt ook de aanstelling van een gerechtsdeskundige met als opdracht het onderzoek van de feitelijke elementen van het dossier. "Deze aanvullende informatie lijkt Orange Belgium noodzakelijk in het licht van de verschillende onthullingen omtrent deze verkoopprocedure", klinkt het. Om dezelfde redenen werd ook een vordering tot nietigverklaring van de verkoop ingesteld.

VOO is de Waalse tegenhanger van Telenet. Het bedrijf is in handen van Nethys. De top van Nethys kwam vorig jaar echter in de problemen met een verkoopschandaal. Het probeerde toen VOO, samen met twee andere filialen, IT-bedrijf Win en windparkbedrijf Elicio, voor een lage prijs te verkopen aan een private maatschappij van twee van de Nethys-directeuren. De Waalse overheden zouden hiervan niet op de hoogte zijn gebracht, hoewel ze de belangrijkste aandeelhouders zijn van Nethys. Sindsdien lopen er een reeks gerechtelijke onderzoeken tegen de bedrijven en de toplui.

