Orange Belgium verdubbelt de datalimiet van al haar Go-abonnementen. Het Go Extreme abonnement gaat zelfs van 70 naar 300 gigabyte. Maar je betaalt er ook meer voor.

Zowel het volume als de prijsstijging gaat in vanaf 15 januari 2023. Zowat alle abonnementen verhogen met 1 tot 5 euro per maand. Zo gaat Go Plus van 21 naar 23 euro per maand. Home Internet gaat van 42 naar 46 euro per maand. De prijzen van B-merk 'hey!' stijgen niet.

Orange wijst voor de prijsverhoging naar de economische context met de hoge inflatie. Daarom trekt het jaar prijzen op om haar diensten en investeringen te kunnen volhouden.

