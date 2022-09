Orange gaat van start met de uitrol van 5G standalone. Daarmee wil de operator op termijn alle mogelijkheden van 5G, zoals network slicing, aanbieden.

Met de spectrumveiling achter de rug kunnen alle operatoren zich volop toeleggen op de uitrol van 5G. Maar in praktijk is dat in eerste instantie 5G non-Standalone (5G NSA), 5G-apparatuur bovenop of in combinatie met bestaande 4G-apparatuur. De reden daarvoor is dat een netwerk geleidelijk aan wordt vernieuwd en niet alle onderdelen overal tegelijk worden vervangen.

Orange kondigde in 2019 al aan dat het het meteen een stap verder wou gaan naar 5G Standalone (5G SA), nu brengt het die belofte in praktijk. 'Stap voor stap willen een multi gigabit cloud native netwerk in productie uitbouwen met 5G standalone technologie,' zegt Stefan Slavnicu, CTO van Orange Belgium aan Data News.

'5G Standalone is de finale vorm van 5G radio en geeft ons alles wat 5G belooft: betere snelheden, lage latency en Massive Machine-Type Communications (mMTC). Maar ook zaken als upload verbeteren. Op 4G haal je in praktijk zo'n 40 Mbps, maar dat kan met 5G naar 100-200 Mbps gaan, afhankelijk van je toestel en de opstelling.'

Voor download gaat het in eerste instantie om snelheden van minstens 1 Gbps. Dat kan in principe nog hoger, maar Slavicnu zegt dat de exacte snelheid zal afhangen van wat zakelijke klanten vragen en nodig hebben.

Virtual mobile private networks

In eerste instantie is de technologie vooral interessant voor de zakelijke markt. Denk daarbij onder meer aan het opzetten van een virtueel mobiel privénetwerk waar een bedrijf of een business unit aparte capaciteit krijgt en zo los functioneert van het klassieke mobiele netwerk. 'We kunnen zo een on demand netwerk opzetten waar en wanneer de klant het wil.'

'Maar we gaan nog een stap verder naar hybride: De netwerkapparatuur van Orange, maar waar de klant dat wil in combinatie met hun apparatuur voor bijvoorbeeld kritieke dataflows. Vaak gaat het om apparatuur die in hun eigen omgeving draait, of waar men om veiligheidsredenen zelf controle over wil houden.'

Voor 5G SA werkt Orange samen met zowel Nokia (subscriber data management en New Radio), als Ericsson (packet core), maar ook Oracle (subscriber data management) doet mee. 'En uiteraard konden we ook op de R&D rekenen van de Orange Group,' zegt Slavnicu.

5G Lab in Luik

Orange rolt momenteel 5G nationaal uit, maar door de strenge stralingsnormen in Brussel en Wallonië ligt de focus wel op Vlaanderen. Maar Orange heeft wel de ambitie om nationaal uit te rollen. 'We zijn blij dat Wallonië nu ook de stralingsnormen wil bekijken. Langs onze kant willen we naast ons 5G lab in Antwerpen binnenkort ook een lab openen in Luik, als signaal dat we het hele land willen bedienen met onze technologie,' besluit de CTO van Orange Belgium.

Vrijdagnamiddag lees je het volledige interview met Stefan Slavnicu over de 5G-uitrol van Orange.

