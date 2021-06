Terwijl Huawei niet of nauwelijks nog welkom is in de Belgische en Franse netwerken van Orange, ziet de topman van het bedrijf er geen graten in om in Afrika samen te werken met Chinese spelers.

'We werken steeds vaker met Chinese vendors in Afrika, niet omdat we fan zijn van China, maar we hebben een uitstekende zakelijke relatie met Huawei', zegt Stephane Richard, CEO van Orange in een gesprek met Reuters op het Mobile World Congress in Barcelona.

Orange heeft als Franse operator een stevige voetafdruk in België, maar is daarnaast ook in zestien Afrikaanse landen aanwezig. Onder meer in Egypte, Marokko, West-Afrika, Congo, Centraal-Afrika en Botswana.

Investeren in Afrika

In België kiest het bedrijf nu vooral voor Nokia, in Frankrijk is het een combinatie van Nokia en Ericsson. Maar buiten Europa blijft de deur open voor Chinese spelers als Huawei en ZTE. 'Ze investeren in Afrika terwijl Europese spelers aarzelen,' klinkt het bij Richard. Al sluit hij ook Samsung niet uit, de Koreaanse technologiereus kon eerder deze maand met Vodafone haar eerste Europese klant optekenen.

Bezorgd om spionage

Dat Huawei en ZTE worden geweerd in Europa komt omdat Europa Chinese spelers zo veel mogelijk wil weren uit schrik voor spionage. Richard volgt hen daarin. 'Niet alleen druk van de overheid speelt mee, we zijn Europese burgers en delen die bezorgdheid. We kunnen niet negeren dat de grote chinese spelers dicht bij de Chinese staat staan,' zegt hij aan Reuters.

Die schrik werd er de afgelopen jaren stevig ingejaagd door de VS, dat Huawei al jaren volledig bant, waarschuwt voor afluisterpraktijken en er zelfs mee dreigde geen of minder inlichtingen door te sturen als die gegevens over Chinese netwerken zouden lopen. Al is daar nooit formeel bewijs voor geleverd door de VS.

