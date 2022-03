Orange is van plan zijn mobiele 3G-netwerk in België tegen 2025 uit te schakelen. Het nog oudere 2G-netwerk zal daarna pas uitgefaseerd worden, zo heeft de Franse moedergroep aangekondigd.

Er is in België al een ruime 4G-dekking en de drie grote operatoren zijn intussen ook begonnen met 5G. Door de verouderde 2G- en 3G-netwerken af te schakelen, komen frequenties vrij om de capaciteit en de dekking van 4G en 5G te verbeteren, zegt Orange.

2G tot 2030

In België is het bedrijf van plan 3G uit te schakelen tegen 2025, het nog oudere 2G-netwerk zou op de schop gaan tegen 2030. Een precieze tijdslijn zal Orange België later bekendmaken. Het zal dan ook zijn klanten verwittigen.

In Nederland stopt operator KPN overigens eind déze maand (31 maart) al met de ondersteuning van 3G. Daarna hebben klanten, net als bij Orange, een 4G- of 5G-toestel nodig om snel mobiel te kunnen surfen, anders zijn ze aangewezen op het veel tragere 2G-netwerk (gprs dan wel edge).

