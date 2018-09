Orange wil tv-kijker weglokken van de kabel

Trabbia deed zijn uitspraken op een event van Orange rond de toekomst van mediadiensten. Er werd gesproken over de shift van traditionele tv naar de over-the-top spelers (OTT's) zoals Netflix, Amazon of YouTube en hoe lokale zenders daarop kunnen inspelen.

Trabbia greep dat moment aan om er op te wijzen dat zijn bedrijf maar al te graag de lokale zenders wil helpen om hun programma's ook op die manier beschikbaar te maken. Vandaag lopen die vooral via het kabelnetwerk (zoals Telenet) of via IPTV (Proximus). Trabbia zou de zenders graag verlost zien daarvan zodat ze ook via een broadband-only aanbod kunnen bekeken worden.

"Sommige klanten willen nog steeds 'the full monty' met tv en internet gecombineerd, maar er is in België ook nood aan een broadband-only aanbod," Aldus Trabbia tijdens zijn speech. "Die klanten krijgen een sterk breedband aanbod gematcht met OTT-content. Daarbij hebben ze toegang tot de content van Netflix en Amazon, maar we moeten ze ook toegang geven tot lokale content (programma's van Belgische productiehuizen of zenders, nvdr)."

"Dat is ook belangrijk voor Orange en we willen de zenders daarin ondersteunen. Ze moeten daarbij niet het geld maar de klant volgen." (...) "Wat we hen, maar ook klanten, willen voorstellen is dat we dit faciliteren. We willen niet zoals kabelbedrijven (Telenet, nvdr) verticaal content integreren. We gaan geen zenders kopen (waarmee hij verwijst naar de overname van Woestijnvis/SBS door Telenet, nvdr), we willen partneren en hen helpen om toegang te krijgen tot klanten, digitaal en over the top. We zijn daar klaar voor."

Navraag leert ons dat het op dit moment vooral om een idee gaat. Er lopen momenteel geen gesprekken met de zenders om zo'n aanbod op te zetten. Tegelijk moeten we ook opmerken dat sommige zenders hun aanbod vandaag al beschikbaar maken. Zo is er Stevie van Medialaan, VRT NU van de openbare omroep en kan je ook bij Vier programma's online bekijken. Maar dat gaat telkens om individuele initiatieven.

Uiteraard doet Trabbia zijn oproep niet enkel in het belang van de zenders of de kijkers. Orange is voor zijn tv-aanbod afhankelijk van Telenet. Maar als het er in slaagt om Vlaamse en Waalse zenders vlot online te bundelen, en de klant gaat daarin mee, dan kan het onafhankelijker van de concurrentie lokale content aan haar klanten aanbieden.