Orange stelt nieuwe abonnementen voor. Voortaan biedt het bedrijf vier formules aan, met korting voor wie meer dan één abonnement neemt.

Orange laat haar Kolibries, Dolfijnen, Koala's, Cheetah's en Arenden weer los in de vrije natuur. Sinds 2016 waren dat de namen van de mobiele abonnementen bij de operator. Ze worden vervangen door Go Light, Go Plus, Go Intense en Go Unlimited.

Go Light is het goedkoopste abonnement en geeft je voor tien euro per maand 500 megabyte data, 90 minuten bellen (+onbeperkt Orange Circle, bellen naar nummers op dezelfde factuur) en onbeperkt sms'en en mms'en. Vanaf Go Plus (20 euro per maand) krijg je 5 gigabyte data per maand en is ook bellen onbeperkt.

Go Intense verhoogt dat tot 15 gigabyte voor 30 euro per maand. Go Unlimited biedt tenslotte onbeperkte data, bellen en berichten sturen voor 40 euro per maand. In praktijk wil dat zeggen dat je elke maand 30 gigabyte aan volle snelheid surft, nadien val je terug op 512 Kbps in België en de EU.

Gezinskorting

De voornaamste nieuwigheid aan de abonnementen is dat je bij Go Intense en Go Unlimited korting krijgt zodra je twee of drie abonnementen neemt. Zo kost Go Intense 42 en 63 euro per maand voor twee of drie abonnementen, in plaats van zestig en negentig euro. Bij Unlimited betaal je 62 en 93 euro per maand.

Die korting is er ook in combinatie met vast internet (Love Duo) en vast internet + digitale tv (Love Trio). Ook wie een Go Intense met een Go Unlimited combineert, of tot vijf abonnementen (van Intense of Unlimited) combineert krijgt daarbij negen euro per maand per abonnement korting.

Oude abonnementen blijven

De nieuwe abonnementen zijn beschikbaar vanaf 10 maart via de website, de telefonische klantendienst of in de Orange shop. Maar de oude abonnementen blijven bestaan. Wie bij zijn of haar Koala of Cheetah wil blijven hoeft dus niets te doen, maar de formules worden niet meer aangeboden aan nieuwe klanten.

