De omzet van Orange is in de eerste helft van het jaar met 3,3 procent gestegen tot 677,3 miljoen, ondanks het verlies van Mobile Vikings.

De brutobedrijfswinst na leasekosten (EBITDAal) steeg dit jaar al met 3,5 procent tot 166,8 miljoen, voornamelijk door de hogere omzet uit retaildiensten. CEO Xavier Pichon onderstreept dat Orange erin geslaagd is positieve commerciële resultaten neer te zetten, ondanks de macro-economische situatie, met een ongeziene inflatie en stijgende energiekosten, en een zeer concurrentiële marktomgeving. 'We hebben onze positie in het mobiele segment geconsolideerd en ons marktaandeel voor breedband uitgebreid. Daaruit blijkt dat de onderneming goed heeft standgehouden', klinkt het.

In de eerste zes maanden van 2022 kwamen er ook 33.000 nieuwe postpaidklanten bij en steeg het totale aantal abonnees tot 2,8 miljoen. 'We blijven voorzichtig optimistisch en bevestigen onze vooruitzichten voor 2022: een lage ééncijferige omzetgroei en een EBITDAaL tussen 350 miljoen euro en 370 miljoen euro', aldus CFO Antoine Chouc.

