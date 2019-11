Een privéfirma heeft het beheer overgenomen van het .org domein. De verkoop doet vragen rijzen, omdat ICANN de maximumprijzen voor een.org-domein nog maar enkele maanden geleden heeft afgeschaft.

Een .org-domeinnaam kan binnenkort een pak duurder worden. Dat kan worden afgeleid uit een uitzonderlijke reeks gebeurtenissen rond het beheer van de domain name registry. De .org-domeinen zijn met zo'n 10 miljoen bij de populairste domeinen op het web, en de naam staat voor 'organisaties'. U kent .org bijvoorbeeld als de domeinnaam van Wikipedia. Het domein wordt dan ook voornamelijk geassocieerd met nonprofit-organisaties en goede doelen, en het werd tot voor kort beheerd door de Public Internet Registry (PIR), een dochter van een nonprofit genaamd Internet Society (ISOC).

De domeinnaam is sinds echter kort in handen van een 'private equity' firma genaamd Ethos Capital. Daarmee stelt Public Internet Registry meteen ook een einde aan zijn nonprofit-status. Misschien iets opmerkelijker: de verkoop komt er enkele maanden nadat ICANN, de internationale DNS-beheerder, de regels voor het domein aanpaste, waardoor er mogelijk enorme sommen geld met het .org-beheer te rapen vallen.

Eerder dit jaar riep ICANN het publiek op om commentaar te leveren op een nieuw contract voor de organisatie aanpaste. Daarin werd onder meer voorgesteld om de huidige limieten op prijsstijgingen voor .org domeinnaamhouders af te schaffen. Tot dit jaar lagen prijsstijgingen voor .org-domeinnen min of meer vast, op een kleine stijging per jaar na voor indexatie. De nieuwe regels zouden deze 'vaste prijs' echter voor de volgende tien jaar loslaten. Volgens Reviewsignal schreven meer dan 3.000 mensen een commentaar tegen de veranderingen, met een zestal die voor waren. Het nieuwe contract werd in juni goedgekeurd, met de melding dat PIR geen specifieke plannen had om prijzen aan te passen.

Een uitzonderlijke verkoop

Maar deze maand blijkt dat PIR daar geen zeg meer over heeft. The Internet Society heeft de organisatie verkocht aan een private investeringsmaatschappij genaamd Ethos Capital. "Deze verkoop geeft The Internet Society een dotatie van duurzame fondsen, en de middelen om onze missie op brede schal voor te zetten zodat we verder kunnen werken om het internet meer open, toegankelijk en secuur te maken," aldus ISOC in een mededeling.

Hoeveel Ethos Capital voor het domein betaald heeft is niet bekend, de verkoop zou begin volgend jaar rond zijn. Vraag is nu of het bedrijf ook effectief de prijzen voor het domein stevig de hoogte in zal trekken. In een mededeling aan techsite Ars Technica zegt een woordvoerder het volgende: "Ethos wil .org toegankelijk en redelijk geprijsd houden voor iedereen, in lijn met de missie van PIR. De huidige prijs van een .org-domeinnaam is zo'n tien dollar. Ons plan is om in de geest te blijven van de historische praktijk als het gaat om prijsstelling, wat mogelijk neerkomt op jaarlijkse prijsstijgingen van gemiddeld tot 10 procent - of ongeveer $1 per jaar."

Daar komt bij dat Ethos Capital nog maar een paar maanden bestaat. Het bedrijf heeft volgens onderzoek van techsite The Register twee werknemers, de CEO Erik Brooks en ene Nora Abusitta-Ouri. Beide hebben, nog altijd volgens The Register, banden met Fadi Chehade, de voormalige CEO van ICANN en de man die bij die organisatie de verkoop van domeinnamen heeft opengegooid. Chehade heeft geen officiële banden met Ethos Capital, maar is volgens The Register wel degene die de domeinnaam voor het bedrijf in mei van dit jaar heeft geregistreerd, een dag voor ICANN bekendmaakte dat het de limieten voor .org-prijzen wilde afschaffen.

De verkoop roept alvast weerstand op van onder meer de Electronic Frontier Foundation, die The Internet Society in een open brief oproept om de deal alsnog tegen te houden. ICANN, van zijn kant, meldt aan The Register dat het geen weet had van de verkoop, toen het de nieuwe regels voor .org-domeinen aanvaarde.