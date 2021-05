Vele honderden streamingdiensten, softwarebedrijven, podcastmakers, vloggers en anderen die online te vinden zijn, horen vanavond of ze de belangrijkste prijzen op hun vakgebied winnen. Dan worden namelijk de Webby Awards uitgereikt, de 'Oscars van het internet'.

De Webby Awards, die dinsdag voor de 25ste keer worden toegekend, hebben veel categorieën. Google is bijvoorbeeld 22 keer genomineerd, tv-zender HBO 20 keer en Comedy Central 19 keer. In elke categorie zijn twee prijzen te verdienen, van een vakjury en van het publiek.

Belgische kanshebbers

Ook Belgische bedrijven kunnen een Webby winnen. Met de creative agencies Mortierbrigade, Mutant en Happiness is ons land drie keer vertegenwoordigd en maken 'we' in totaal kans op zeven prijzen. Andere finalisten uit de lage landen zijn het Rijksmuseum in Amsterdam, voor de app Masterpieces die mensen virtueel door het museum laat wandelen, en de website van het Van Gogh Museum.

De uitreiking van de Webby Awards is online en begint om 21 uur Belgische tijd. Elke winnaar mag een danktoespraak van vijf woorden houden.

Vorig jaar kreeg het Nederlandse softwarebedrijf WeTransfer een Webby voor zijn dienst Paste, dat werd uitgeroepen tot beste webdienst in de wereld.

De Webby Awards, die dinsdag voor de 25ste keer worden toegekend, hebben veel categorieën. Google is bijvoorbeeld 22 keer genomineerd, tv-zender HBO 20 keer en Comedy Central 19 keer. In elke categorie zijn twee prijzen te verdienen, van een vakjury en van het publiek.Ook Belgische bedrijven kunnen een Webby winnen. Met de creative agencies Mortierbrigade, Mutant en Happiness is ons land drie keer vertegenwoordigd en maken 'we' in totaal kans op zeven prijzen. Andere finalisten uit de lage landen zijn het Rijksmuseum in Amsterdam, voor de app Masterpieces die mensen virtueel door het museum laat wandelen, en de website van het Van Gogh Museum.De uitreiking van de Webby Awards is online en begint om 21 uur Belgische tijd. Elke winnaar mag een danktoespraak van vijf woorden houden.Vorig jaar kreeg het Nederlandse softwarebedrijf WeTransfer een Webby voor zijn dienst Paste, dat werd uitgeroepen tot beste webdienst in de wereld.