Het van oorsprong Belgische reisplatform OTA Insight wil met de overname een cloudgebaseerd platform bouwen dat zowel hotels als andere kortetermijn-accommodaties aanbiedt.

Transparent, gebaseerd in Madrid, biedt data en business intelligence voor vakantiehuisjes en andere accommodatie die je voor een korte periode huurt. OTA Insight, tien jaar geleden door twee Belgen opgericht maar met hoofdzetel in Londen, focust zich vooral op data intelligence voor hotels. De combinatie van de twee moet zorgen voor een cloudplatform dat data analytics biedt voor een groot deel van de vakantie-industrie.

Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wordt niet bekendgemaakt. OTA rondde in november wel nog een nieuwe kapitaalronde af voor zo'n tachtig miljoen dollar bij investeringsfonds Spectrum.

