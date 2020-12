In Heist-op-den-Berg maakt Marc De Cleyn oude pc's opnieuw gebruiksklaar, op Linux. Zo krijgen ze een tweede leven bij anderstalige nieuwkomers.

Laptops worden om de paar jaar vervangen, maar de oude exemplaren blijven vaak stof vergaren in huis. Ze werken nog, maar zijn vaak traag geworden, of hebben wat opknapwerk nodig. Daar maakt De Cleyn intussen al enkele maanden werk van.

'Ik ben al enkele jaren betrokken bij de Babbelberg, een initiatief van het OCMW van Heist-op-den-Berg om anderstaligen met Nederlandstaligen samen te brengen. Daar merkte ik dat bijvoorbeeld een gezin moest rekenen op de laptop die hun zoon in bruikleen kreeg van de school. Maar dat toestel werd telkens ingeleverd tijdens de schoolvakanties, terwijl dat toestel ook werd gebruikt door de ouders om Nederlands te leren of voor hun inburgering. Daar wou ik iets voor doen.'

Linux Mint

De Cleyn vroeg in zijn omgeving om hem afgedankte computers te bezorgen en intussen staat de teller op 35 stuks. Hij rust de toestellen uit met Linux Mint 20. 'Dat is vrij licht en leunt ook dicht aan bij de stijl van Windows. Aanvankelijk deed ik het met Chromium OS, maar dat werkte niet even vlot voor alle programma's.' Afhankelijk van hoe sterk de hardware is, gaat het om de Cinnamon, Mate of Xfce versie van het besturingssysteem.

De opwaardering van de toestellen is een hobbyproject nu De Cleyn met pensioen is. Al heeft hij geen achtergrond als IT'er. 'Ik ben een totale amateur! Maar ik heb wel altijd interesse gehad in technologie en terwijl ik actief was in de sociale sector heb ik wel mensen opgeleid om bijvoorbeeld met een tekstverwerker te leren werken.'

'Linux is doorgaans voor de meer alternatieve gebruikers, maar het werkt ook op oudere toestellen. Vandaag krijg ik vooral toestellen met Windows 7, maar dat wordt niet meer ondersteund en ze draaien wat trager, of de batterij gaat amper nog mee. Ik hoop dat de eindejaarsperiode er voor zorgt dat er nog mensen hun toestel vervangen en hun oude hardware zo doorgeven. Als mensen dat doen, dan zorg ik er ook voor dat de harde schijf wordt gewist zodat er geen gegevens worden doorgegeven.'

De nieuwe eigenaars leren werken met Linux is geen groot obstakel. 'Dat lukt wonderwel goed. De meesten willen vooral op internet kunnen en daar kan je ook vlot informatie vinden over extra mogelijkheden. Aanvankelijk kwamen mensen naar de Babbelberg, kregen ze hun computer en gaf ik hen daar wat uitleg. Maar door de coronacrisis ga ik ze nu aan de deur afgeven en komt er een kleine handleiding bij. Maar ik voorzie ook Teamviewer zodat ze eventueel van op afstand kunnen geholpen worden.'

Hardware tot tien jaar oud

De Cleyn staat open voor mensen die hun oude toestellen willen doorgeven, zo lang het toestel minder dan tien jaar oud is. 'Bij toestellen die nog ouder zijn moeten we vaker het toestel alsnog weggooien, of te veel aan veranderen. Al merk je dat sommigen al een stuk sneller worden door er een SSD in te stoppen.'

Wie Marc De Cleyn in de brede omgeving van Heist-op-den-Berg wil contacteren om een oude computer te doneren kan dat per mail op marc.decleyn@skynet.be.

Maar liefst wil hij dat zijn idee ook elders navolging krijgt. 'Dit is een eenmansinitiatief, maar eigenlijk kan iedereen dit doen. Met sommige toestellen moet je wat knoeien of kan het een uitdaging zijn. Maar eigenlijk is het helemaal niet moeilijk om een oude computer een nieuw leven te geven.'

Laptops worden om de paar jaar vervangen, maar de oude exemplaren blijven vaak stof vergaren in huis. Ze werken nog, maar zijn vaak traag geworden, of hebben wat opknapwerk nodig. Daar maakt De Cleyn intussen al enkele maanden werk van.'Ik ben al enkele jaren betrokken bij de Babbelberg, een initiatief van het OCMW van Heist-op-den-Berg om anderstaligen met Nederlandstaligen samen te brengen. Daar merkte ik dat bijvoorbeeld een gezin moest rekenen op de laptop die hun zoon in bruikleen kreeg van de school. Maar dat toestel werd telkens ingeleverd tijdens de schoolvakanties, terwijl dat toestel ook werd gebruikt door de ouders om Nederlands te leren of voor hun inburgering. Daar wou ik iets voor doen.'De Cleyn vroeg in zijn omgeving om hem afgedankte computers te bezorgen en intussen staat de teller op 35 stuks. Hij rust de toestellen uit met Linux Mint 20. 'Dat is vrij licht en leunt ook dicht aan bij de stijl van Windows. Aanvankelijk deed ik het met Chromium OS, maar dat werkte niet even vlot voor alle programma's.' Afhankelijk van hoe sterk de hardware is, gaat het om de Cinnamon, Mate of Xfce versie van het besturingssysteem.De opwaardering van de toestellen is een hobbyproject nu De Cleyn met pensioen is. Al heeft hij geen achtergrond als IT'er. 'Ik ben een totale amateur! Maar ik heb wel altijd interesse gehad in technologie en terwijl ik actief was in de sociale sector heb ik wel mensen opgeleid om bijvoorbeeld met een tekstverwerker te leren werken.''Linux is doorgaans voor de meer alternatieve gebruikers, maar het werkt ook op oudere toestellen. Vandaag krijg ik vooral toestellen met Windows 7, maar dat wordt niet meer ondersteund en ze draaien wat trager, of de batterij gaat amper nog mee. Ik hoop dat de eindejaarsperiode er voor zorgt dat er nog mensen hun toestel vervangen en hun oude hardware zo doorgeven. Als mensen dat doen, dan zorg ik er ook voor dat de harde schijf wordt gewist zodat er geen gegevens worden doorgegeven.'De nieuwe eigenaars leren werken met Linux is geen groot obstakel. 'Dat lukt wonderwel goed. De meesten willen vooral op internet kunnen en daar kan je ook vlot informatie vinden over extra mogelijkheden. Aanvankelijk kwamen mensen naar de Babbelberg, kregen ze hun computer en gaf ik hen daar wat uitleg. Maar door de coronacrisis ga ik ze nu aan de deur afgeven en komt er een kleine handleiding bij. Maar ik voorzie ook Teamviewer zodat ze eventueel van op afstand kunnen geholpen worden.'De Cleyn staat open voor mensen die hun oude toestellen willen doorgeven, zo lang het toestel minder dan tien jaar oud is. 'Bij toestellen die nog ouder zijn moeten we vaker het toestel alsnog weggooien, of te veel aan veranderen. Al merk je dat sommigen al een stuk sneller worden door er een SSD in te stoppen.'Wie Marc De Cleyn in de brede omgeving van Heist-op-den-Berg wil contacteren om een oude computer te doneren kan dat per mail op marc.decleyn@skynet.be.Maar liefst wil hij dat zijn idee ook elders navolging krijgt. 'Dit is een eenmansinitiatief, maar eigenlijk kan iedereen dit doen. Met sommige toestellen moet je wat knoeien of kan het een uitdaging zijn. Maar eigenlijk is het helemaal niet moeilijk om een oude computer een nieuw leven te geven.'