Ouderen delen vaker fake news

Valse berichten, het zogenaamde 'fake news', is erg populair onder mensen van boven de 65. Dat schrijven onderzoekers van de universiteiten van New York en Princeton. Zij bekeken het online gedrag van Amerikanen en kwamen tot de conclusie dat valse berichten vaker door oudere gebruikers werden gedeeld. Leeftijd bleek zelfs de belangrijkste factor. Ouderen delen meer vals nieuws, onafhankelijk van hun opleidingsniveau, geslacht, ras, inkomen, politieke voorkeur en totale hoeveelheid links die ze delen.

Onderzoek naar fake news en de invloed ervan is door de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 in een stroomversnelling gekomen. De studie, die werd gepubliceerd in Science Advances, bekeek dan ook het Facebook-gebruik van zo'n 1.700 vrijwilligers in de periode rond die presidentsverkiezingen. De onderzoekers toetsten daarbij de links die de gebruikers postten aan een lijst van webdomeinen die vaak valse berichten publiceren.

Donald Trump

Daaruit bleek onder meer dat, in het algemeen, het delen van fake news vrij zeldzaam is. Zo'n 8,5 procent van alle deelnemers aan de studie deelden één of meer links naar een website met vals nieuws. Daarbij waren gebruikers die zichzelf als conservatief aangaven, meer geneigd om ze te posten. 18 procent van de Republikeinse gebruikers postt als eens een link naar een vals bericht, tegenover 4 procent van de Democratische gebruikers. Volgens de studie werd fake news in 2016 dan ook voornamelijk geschreven om Donald Trump te promoten.

Als je kijkt naar de leeftijdscategorieën, krijg je echter een ander beeld. 11 procent van de gebruikers boven de 65 deelde al eens een hoax, tegenover 3 procent van de gebruikers tussen 18 en 29. Diezelfde categorie van +65 deelde twee keer zoveel valse berichten als de categorie van 45 tot 65 jaar oud. En bijna zeven keer zo veel als de jongste groep van deelnemers, tussen 18 en 29.

De studie zegt er niet bij waarom oudjes zo vaak in vals nieuws trappen, maar suggereert wel dat zij misschien minder digitale geletterdheid hebben dan hun jongere landgenoten.