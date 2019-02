Outsourcing: Europese bedrijven meest tevreden over TCS

In totaal hield Whitelane Research meer dan 5.000 IT-outsourcingscontracten tegen het licht bij ruim 1.600 grote IT-organisaties verspreid over alle sectoren. Goed nieuws is dat de zakelijke relatie bij 88 procent van die contracten als 'satisfactory' omschreven wordt.

De hoogste tevredenheidsscore gaat net als vorig jaar naar TCS (79%). Google en Amazon Web Services volgen met respectievelijk 78% en 77%. Hexaware (76%) volgt op de vierde plaats en Salesforce.com en LTI delen met 75% de vijfde plaats. Deloitte is de enige nieuwkomer in de lijst met een score net boven het gemiddelde van 69%.

Meer outsourcing verwacht

Over de komende twee jaar voorspelt Whitelane opnieuw meer outsourcing in Europa, zij het aan trager groeitempo dan vorig jaar. 75% van de respondenten wil aan hetzelfde tempo of versneld IT-diensten blijven uitbesteden.

Het aantal respondenten dat méér wil outsourcen, daalt dit jaar van 44 naar 38%. De belangrijkste drijfveren bij eindklanten voor outsourcing blijven kostenbesparingen, toegang tot extra resources en een focus op de core business.

Agile delivery model is ingeburgerd

Overigens blijkt uit het rapport van Whitelane ook nog dat meer dan de helft van de deelnemers al agile gebruikt als het geliefkoosde model voor de oplevering van de diensten. Nog eens 30 procent is van plan om agile te gaan inzetten.

Het is al voor het zesde jaar op rij dat Whitelane een Europese studie rond IT-(out)sourcing publiceert. De specifieke BeLux-resultaten worden eind deze maand pas voorgesteld.