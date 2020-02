Overheden en bedrijven slaan de handen in elkaar in de strijd tegen cybercriminaliteit. Ze willen een netwerk oprichten om elkaar snel op de hoogte te brengen van cyberaanvallen en om de nodige informatie door te geven. Dat is donderdag gezegd op een kennisdag rond cybercriminaliteit in Aalter.

Steeds meer burgers, bedrijven en overheidsinstanties worden het slachtoffer van cybercriminelen. Vorig jaar ontving het Centrum voor Cybersecurity (CCB) drie keer meer meldingen van cyberincidenten dan het jaar voordien. Het gaat onder meer om pogingen tot phishing of het verspreiden van gijzelsoftware, waarbij hackers losgeld vragen. Recent nog waren de Ieperse weeftouwenproducent Picanol en de Antwerpse gemeente Willebroek daar het slachtoffer van.

Om de strijd aan te binden tegen deze groeiende vorm van criminaliteit organiseerden De Vlaamse ICT organisatie (V-ICT-OR) en Exello.net, de koepel van algemene directeurs in steden en gemeenten, donderdag een kennisdag in de Oost-Vlaamse gemeente Aalter.

Quick Responsive Community

Overheden en bedrijven moeten de handen in elkaar slaan, klinkt het op de studiedag. De initiatiefnemers willen een Quick Responsive Community in het leven roepen; een netwerk dat in geval van een cyberincident in actie schiet en iedereen zo snel mogelijk op de hoogte brengt. Via de instructies die het netwerk aanbiedt, zou iedereen direct in staat moeten zijn om juiste stappen te ondernemen. Hierdoor is er minder kans op enorme escalaties en langdurige economische schade, luidt de redenering.

Het netwerk zou twee bestaande waarschuwingssystemen van de overheid kunnen combineren: de app 'be alert' kan gebruikt worden om snel alarm te slaan, terwijl de Buurt Informatie Netwerken (BIN) ingeschakeld zouden kunnen worden om extra informatie te sturen naar potentieel betrokkenen. Via een speciale website zullen tips, kennis en ervaringen met elkaar worden gedeeld.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), titelvoerend burgemeester in Aalter, opende de studiedag. Hij zegt dat de overheid fors inzet op de aanpak van cybercriminaliteit. 'De meest recente ontwikkeling is de Quick Reaction Force, een responsteam dat bij cyberincidenten in heel België snel kan tussenkomen. De focus ligt hierbij op kritieke infrastructuren en vitale sectoren, zoals de kerncentrale van Doel of de Antwerpse haven', aldus De Crem.

