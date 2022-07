Bedrijven met plannen rond 5G kunnen vanaf vandaag een subsidie aanvragen om hun project te financieren. Zo wil ons land een inhaalbeweging maken voor de nieuwe telecomtechnologie.

De subsidie kan oplopen tot vier miljoen euro per project, met een totaalbudget van 24 miljoen euro. Daarbij wordt gekozen voor kwalitatieve en relevante projecten die gebruik maken van 5G.

De bedoeling is om ook rekening te houden met zaken als maturiteit, schaalbaarheid, duurzaamheid, de innovatieve aard van het project, maar ook het gebruik van andere technologie zoals AI en edge computing. Bedrijven mogen daarbij in consortium samenwerken, of met een overheid. De essentie is dat het project ten dienste staat van de Belgische maatschappij.

Het initiatief komt van federaal minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter. Eerder zijn er in het buitenland al vergelijkbare initiatieven geweest. Telecomregulator BIPT onderzocht daarvoor samen met Capgemini de implementatie van 5G in het buitenland. De plannen om dat ook in België te doen zijn op 26 april aan de sector voorgesteld, maar nu is de projectoproep ook formeel gelanceerd via de FOD Economie.

Kandidaten kunnen tot 16 oktober hun project indienen. Ten laatste op 31 december krijgen zij te horen of ze er financiële steun voor krijgen. De projecten zelf moeten ten laatste starten op 31 maart 2023, met 31 december 2024 als uiterlijke afloop.

