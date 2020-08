Er is een openbare raadpleging gestart voor de Belgische corona-app. Tot eind deze maand mag iedereen feedback geven die kan worden meegenomen bij de ontwikkeling.

De raadpleging is een initiatief van de interfederale werkgroep over de Belgische app, Coronalert. Daarbij worden onder meer de privacyverklaring, de juridische verklaring en het charter van de app gedeeld, maar wordt ook het DP-3T protocol uitgelegd.

De werkgroep wil met de rondvraag onder meer leren hoe de app aan vertrouwen en gebruiksvriendelijkheid kan winnen, of de privacyverklaring duidelijk is en hoe de app zo inclusief mogelijk kan worden gemaakt.

De groep mikt onder meer op academische experts, deskundigen rond app-ontwikkeling, cybersecurity, privacy, gegevensbescherming, volksgezondheid, geneeskunde en e-inclusion. Maar ook mensen uit het middenveld, gemeenten of bezorgde burgers mogen hun feedback geven.

Feedback die voor 31 augustus wordt doorgeven zal worden meegenomen in de ontwikkeling van de app. Nadien is er nog steeds feedback welkom, maar die zal vooral in latere versies worden opgenomen.

Dat is vrij kort dag als je weet dat de app zelf al in de loop van september af zal zijn. Twee weken geleden raakte bekend dat Devside en Ixor de app zullen bouwen en daar zeven weken voor krijgen.

Frank Robben nuanceert tegenover Data News dat de raadpleging vooral slaat op de niet-technische aspecten, die minder onderhevig zijn aan de ontwikkeling zelf. "Het gaat hoofdzakelijk om berichten en tekst die los staat van de techniciteit van de app. Daarvoor baseren we ons op de Duitse app en daar willen we ons zo veel mogelijk aan houden."

Update 21 uur:

Het artikel is aangevuld met duiding van Frank Robben.

