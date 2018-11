Overheid wil migranten traceren met gsm-signalen

Het gaat om een idee van Vias, dat vooral bekend is van acties rond verkeersveiligheid maar sinds enkele jaren ook werkt rond maatschappelijke veiligheid. Aan De Standaard legt de organisatie uit dat zogenaamde wifi-snuffelaars de unieke code van een gsm kunnen oppikken, bijvoorbeeld aan Brussel-Noord. Als die code nadien ook terug opduikt op snelwegparkings of in Calais, dan kunnen de identiteitsgegevens worden opgevraagd bij de operator.

Aan De Morgen laat de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon weten dat er interesse is in het plan en dat het verder wordt onderzocht met Justitie. De praktijk wordt op dit moment dus nog niet toegepast.

Al betekent dat in kaart brengen ook dat vrijwel iedereen wordt getraceerd die in de buurt van het Noordstation of een snelwegparking komt. Zo'n wifi-snuffelaar weet immers niet op voorhand wie daar zit als transmigrant en wie met de trein naar Brussel gaat, of af en toe eens stopt op een snelwegparking.

Professor straf- en privacyrecht Gert Vermeulen (UGent) zegt in De Standaard dat zo'n techniek gepast is voor het volgen van grote groepen mensen (bijvoorbeeld om de drukte in een winkelstraat te meten, wat in Antwerpen of Amsterdam al gebeurt). Maar niet als het gaat om individuele gebruikers. "'Ook al detecteert de snuffelaar geen gsm-nummers, maar alleen generieke codes, het gaat nog steeds om een uniek persoonsgegeven waar een identiteit aan gekoppeld kan worden", aldus Vermeulen.