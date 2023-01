De federale overheid gaat op zoek naar spelers die actief phishingberichten zullen filteren voor de mailboxen die de Belgische internetproviders aanbieden.

Telecomregulator BIPT doet een oproep voor kandidaten van haar 'Stop e-mail-phishing' project. Het initiatief gaat uit van telecomminister De Sutter, samen met de regulator en het CCB. De bedoeling is om technische partijen te vinden die phishingberichten kunnen weren uit de mailboxen die nationale operatoren aanbieden, voor klanten met een mailadres bij Telenet of Proximus onder andere.

Phishing blijft een toenemende plaag. Volgens het BIPT werden er vorig jaar nog 1,5 miljoen verdachte URL's geïdentificeerd. De telecomoperatoren hebben vandaag al tools om phishing tegen te gaan. Die zijn zowel gericht op statische filtering (gekende phishingmails tegenhouden) als op dynamische filtering, waarbij op basis van inhoud, afzender, IP-adres wordt ingeschat of het om phishing gaat. Maar die tools blijken onvoldoende te zijn. Dit project moet over alle nationale operatoren heen worden geïmplementeerd.

3 miljoen euro van de overheid, ander helft van de operatoren

Voor het project maakt de overheid, voor meerdere kandidaten samen, 2.992.500 euro vrij. Dat moet 50 procent van het project dekken, zowel de ontwikkeling als het operationele luik tussen 2023 en 2026. De overige helft wordt gedragen door de operatoren zelf.

Het project in haar geheel bestaat uit vier delen waarvan e-mail phishing het tweede luik is. Eerder was er al zo'n kandidatenoproep voor sms-oplichting. Twee andere luiken, rond een fraudebestrijdingsplatform voor telefoonspam (zogenaamde robocalls), en fraude voor meldingsberichten komen later nog aan bod.

