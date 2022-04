De elektronische postbus voor communicatie met de overheid, eBox, wordt binnenkort tweerichtingsverkeer. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist. Via de eBox zullen ook verwittigingen van aangetekende zendingen kunnen worden verstuurd.

De eBox bestaat sinds 2018 en wordt intussen door 2,5 miljoen mensen in België gebruikt, zegt staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR). Het gebruik van eBox kreeg een boost tijdens de coronapandemie, maar de tool moet voor Michel gebruiksvriendelijker. De eBox gaat daarom binnenkort in twee richtingen werken, staat in een voorontwerp van wet van Michel, dat vrijdag groen licht kreeg op de federale ministerraad. Wie een bericht krijgt via de eBox zal er dus ook op kunnen antwoorden, en moet niet langer via de website van de overheidsdienst in kwestie passeren.

Daarnaast is het de bedoeling dat er via de eBox ook verwittigingen van elektronische aangetekende zendingen kunnen worden verstuurd, zij het enkel voor wie daar ook expliciet de toestemming voor geeft en alleen voor erkende platformen.

Verplichting

Voor bedrijven gelden dezelfde vernieuwingen, alleen komt daar nog een verplichting om de eBox te activeren bovenop, tegen 1 januari 2025. Dat geldt ook voor de federale overheidsdiensten die veel aangetekende zendingen versturen, zoals de federale overheidsdiensten Financiën en Justitie. Particulieren zijn niet verplicht om de eBox te activeren. Zij kunnen de overheidscommunicatie bovendien altijd nog op papier ontvangen.

Het voorontwerp van wet wordt nu eerst nog ter advies voorgelegd aan de sociale partners, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State en moet daarna nog het parlementaire parcours doorlopen. De uitbreiding loopt parallel met technologische vernieuwingen die het gebruiksgemak van de tool moeten verbeteren.

Ook minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) reageert tevreden op de beslissing. Dit is 'opnieuw een stap in de goede richting op het gebied van digitalisering. Met het e-Box-project krijgen zowel burgers als bedrijven op termijn een echte digitale brievenbus', aldus Dermagne.

