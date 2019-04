SAP boekte in het eerste kwartaal een totale omzet van 6,09 miljard euro, een stijging van 16 procent ten opzichte van 5,26 miljard euro een jaar eerder. Maar het bedrijf tekent wel een nettoverlies op.

Dat nettoverlies komt op 108 miljoen euro. Een jaar geleden was dit nog een nettowinst van 708 miljoen euro.

SAP rapporteerde winst met zijn cloud en software licenties in het eerste kwartaal, maar de totaalbalans is wel negatief. Een deel van het verlies wordt toegeschreven aan de kosten van 886 miljoen euro van een herstructureringsplan dat in januari werd aangekondigd en dat naar verwachting zou leiden tot het verlies van 4.400 banen. De werkgelegenheid in Q1 bedroeg desondanks 98.659 vergeleken met 91.120 een jaar eerder.

SAP meldt verder dat de kosten van de acquisitie van Qualtrics hebben bijgedragen tot het verlies. SAP verwierf Qualtrics , een ontwikkelaar van toepassingen voor ervaringsbeheer, in januari voor 4,8 miljard dollar. Maar na de recente miljardenovername wil SAP zich nu concentreren op organische groei, zei McDermott. Grotere overnames zijn momenteel niet aan de orde.

Cloudgroei

SAP CEO Bill McDermott meldt dat het bedrijf op koers met een sterke en snel groeiende cloud business die steeds meer brutomarges opleveren. De verkoop van clouddiensten bereikte tijdens het laatste kwartaal een omzet van 1,56 miljard euro, een stijging van 45 procent.

McDermott zegt dat de cloud-omzet van SAP sneller groeit dan die van concurrenten als Salesforce.com en Workday. Voor heel 2019 voorspelt SAP dat de cloudomzet tussen de 6,7 en 7,0 miljard euro zal liggen, een stijging van 33 tot 39 procent ten opzichte van 2018. Gecombineerde opbrengsten uit cloud- en software zullen in het bereik liggen van 22,4 tot 22,7 miljard euro, een stijging van tussen 8,5 en 10 procent.

S/4 HANA

De omzet van traditionele softwarelicenties en support daalde met 6 procent in het laatste kwartaal naar 3,49 miljard euro. Inmiddels zijn 10.900 S/4 HANA implementaties uitgevoerd, een stijging van 30 procent jaar op jaar. En in het eerste kwartaal waren meer dan 40 procent van de extra S/4 HANA klanten nieuwe klanten.

Volgens McDermott zal SAP er van kunnen profiteren dat klanten het bedrijf kiezen voor cloud, digitale transformatie, Industry 4.0 en geautomatiseerde bedrijfsprocessen, aangedreven door AI en ML.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.