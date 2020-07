Een twintigtal consumentenorganisaties hebben een brief gestuurd naar regulatoren wereldwijd, om hun bezorgdheid uit te drukken over de verkoop van fitnessmerk Fitbit aan Google. Ze vrezen voor een nieuw soort monopolie.

Google maakte in november vorig jaar bekend dat het Fitbit wil overnemen voor bijna twee miljard euro. De deal trok meteen de aandacht van regulatoren, waaronder de Europese commissaris voor Mededinging, omdat Google al een vrij grote hoeveelheid data over surfers en gebruikers van zijn Android-besturingssysteem heeft. Het was daarbij niet duidelijk wat de techgigant zou aanvangen met de extra reeks gegevens die Fitbit-gebruikers al jaren over hun gezondheid delen met hun sporthorloge.

Nu roepen een twintigtal consumentenorganisaties, waaronder Amerikaanse, Europese, Australische en Braziliaanse groepen, de regulatoren van verschillende landen nog eens op om extra waakzaam te zijn. "Ervaring uit het verleden toont aan dat regulatoren waakzaam moeten zijn over beloftes die gemaakt worden door partijen die samengaan, over het beperken van data die werd verzameld door het bedrijf dat wordt overgenomen. Regulatoren moeten er van uitgaan dat Google in de praktijk de volledige databank van Fitbit zal gebruiken, die momenteel nog onafhankelijk, uniek en bijzonder gevoelig is", zo staat te lezen in de brief.

Volgens Google is er ondertussen weinig aan de hand. "Deze deal draait om toestellen, niet om data", zegt een woordvoerster van de techgigant aan nieuwsagentschap Reuters. "We geloven dat de combinatie van Google en Fitbit hardware de concurrentie in de sector zal verbeteren."

De bijzonder dominante positie van Google staat wereldwijd onder druk. Antitrustregulatoren in de VS proberen momenteel uit te maken of het bedrijf zijn positie misbruikt om kleinere concurrenten te blokkeren. In de EU heeft de techgigant al meerdere boetes gekregen voor machtsmisbruik in de online advertentiemarkt. De Europese antitrust-organisatie beslist op 20 juli of de overname van Fitbit door Google voor de regio kan doorgaan.

