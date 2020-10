Aandeelhouders van Just Eat Takeaway hebben de overname van hun Amerikaanse sectorgenoot goedgekeurd, maar de exuberante vergoeding van de topman krijgt geen groen licht.

Just Eat Takeaway, zelf een fusie tussen Just Eat en Takeaway.com, kondigde in juni de overname het Amerikaanse Grubhub aan voor 7,3 miljard dollar. De deal wordt betaald in aandelen.

De overname moest groen licht krijgen van de aandeelhouders van Just Eat Takeaway en dat is nu gebeurd. Bij die overname komt ook Grubhub- oprichter en topman Matthew Maloney in de raad van bestuur.

Maar de aandeelhouders gingen niet akkoord met de verloning die Maloney daarvoor kreeg. Volgens RTL maakte de man aanspraak op een basissalaris van 750.000 dollar dat kon worden aangevuld met bonussen, waaronder een in aandelen. Maar die vergoeding kan oplopen tot 1010 procent van dat basissalaris (7,5 miljoen dollar).

Tegenover RTL zegt een woordvoerder van Just Eat Takeaway dat de overname zelf hierdoor niet in het gedrang komt, maar dat er wel een gesprek komt met Maloney en de aandeelhouders om er voor te zorgen dat het hoofd van Grubhub alsnog mee aan boord kan komen.

