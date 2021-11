Kappa Data neemt haar sectorgenoot Exer over. Daarmee krijgt het na de Benelux en Polen ook voet aan grond in Frankrijk.

Exer is een Franse distributeur van onder meer Extreme Networks, Stormshield en F-Secure. Het bedrijf heeft haar kantoor in Lille en haalt een omzet van dertig miljoen euro met dertig mensen.

Door de overname komt Michel Grunspan, CEO van Exer, in de management board van Kappa Data, hij wordt ook mede aandeelhouder van het bedrijf. De naam Exer blijft bestaan.

'Met deze overname krijgen we een ook sterke positie op de Franse markt, wat ons als distributeur interessanter maakt voor vendors en resellers,' zegt Chris Willems, managing partner bij Kappa Data. 'De groep streeft op termijn naar een omzet van 100 miljoen Euro. Met deze overname zetten we alvast een grote stap in de juiste richting.'

