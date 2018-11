Overnamebod op Global Graphics

Global Graphics is gevestigd in Groot-Brittannië, maar noteert op de Brusselse beurs. Congra Software heeft een akkoord om een belang van ruim 17 procent te verwerven in de producent van grafische software. Samen met het aan Congra gelieerde bedrijf Powergraph zal het meer dan 30 procent in handen hebben. Daarom is het verplicht een volledig overnamebod uit te brengen.

Congra is van plan om 4,25 euro per aandeel Global Graphics te bieden, evenveel als het neertelt voor het belang van 17 procent. Het spreekt van een premie van meer dan 10 procent ten opzichte van de gemiddelde prijs van het aandeel in een periode van drie maanden. Het bod zal vermoedelijk rond einde deze maand officieel gelanceerd worden. Mogelijk volgt er nadien een uitkoopbod.